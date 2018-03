Haagse kunsthandelaar showt vroege Van Gogh op Tefaf

Na 114 jaar in een Nederlandse privé-verzameling te zijn geweest, toont de Haagse kunsthandel Ivo Bouwman vanaf zaterdag 10 maart tijdens kunstbeurs Tefaf een vroeg werk van Vincent van Gogh. Het doek met de titel ‘Stadsgezicht met ophaalbrug’ heeft een vraagprijs van 1,4 miljoen euro, meldt de Bouwman aan Omroep West.

Het doek is slechts drie keer op een Van Gogh-tentoonstelling is geëxposeerd. Het doek is één van de werken die Vincent bij zijn moeder in Nuenen achterliet voordat hij in november 1885 via Antwerpen naar Parijs vertrok. De laatste keer is het doek te zien geweest op een tentoonstelling in Parijs in 1960. Volgens de kunsthandel is de authenticiteit na uitgebreid onderzoek in het Van Gogh Museum opnieuw bevestigd. De exacte locatie van het afgebeelde stadsgezicht is nog niet gevonden.

Het werk van Van Gogh wordt verkocht omdat de huidige eigenaar problemen met vererving voor wil zijn. “Het schilderij is moeilijk in drieën te delen, dus dan is verkoop de beste optie”, aldus Bouwman. Wie de eigenaar is wil de kunsthandelaar overigens niet onthullen.

Foto: Van Gogh Museum