Haagse vrijwilligers gezocht voor NL Doet: “Je kunt het zo raar niet bedenken of er is een klus die je kan doen”

Aankomende vrijdag en zaterdag is het weer tijd voor NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ook in Den Haag zal er flink worden geklust: zo’n 1.900 mensen hebben zich al opgegeven voor één van de ruim 200 activiteiten in de stad.

“De activiteiten zijn heel divers, van helpen in bejaarden- en verpleegtehuizen tot het schilderen van hekjes en schuttingen die worden aangemeld”, vertelt Jan van Heusden, organisator van de Haagse NL Doet actie namens PEP Den Haag. “Je kunt het zo raar niet bedenken of er is een klus die je aankomende vrijdag of zaterdag kan doen. En het idee is echt om iets te doen voor een ander en tegelijkertijd kennis te maken met vrijwilligerswerk.”

In Den Haag zal buurthuis de Sprong, aan de Paviljoensgracht, het kloppend hart van de NL Doet actie zijn. Er zullen daar verschillende vrijwilligersacties plaatsvinden en Den Haag FM zal de hele dag daarvandaan live uitzenden.