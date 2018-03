Welke oplossingen zie jij voor de problemen in Den Haag? Denk mee over manieren om wijken leefbaarder te maken

Movies that Matter: De drie meest humoristische films van het festival

Op vrijdag 23 maart start het Movies that Matter Festival. Tot en met zaterdag 31 maart kan je in Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui naar zo’n zeventig speelfilms en documentaires over mensenrechten, vrede en vrijheid in combinatie met debatten, lezingen, exposities en live muziek. Den Haag FM zet de drie meest humoristische films van het festival voor je op een rijtje.

1. The Death of Stalin (Frankrijk – Fictie)

Hilarische satire over gekonkel in de Russische regering na de dood van Josef Stalin in 1953. Niemand wil zijn handen branden aan de dood van de communistische leider en iedereen probeert zijn eigen hachje te redden. Fawlty Towers in Moskou met sterrencast van onder anderen Steve Buscemi en Michael Palin.

2. Sergio & Sergei (Spanje/Cuba – Fictie)

Na de val van de Sovjet-Unie maakt de Cubaanse radioamateur Sergio per ongeluk contact met de in de ruimte gestrande kosmonaut Sergei. Hij zit er vast omdat niemand hem meer terug wil halen. Gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de bijzondere vriendschap tussen een Cubaanse radioamateur en de Russische kosmonaut Sergei Krikaljov.

3. I Love My Muslim (Nederland – Documentaire)

Carla is een 62-jarige Amsterdamse die zich heeft bekeerd tot de islam en is getrouwd met de bijna dertig jaar jongere Fouad. Hij is een voormalige Libische strijder die in Nederland woont. De film toont hun alledaagse leven in Nederland, maar schetst ook een persoonlijk beeld van de onrust in het Midden-Oosten en de reactie daarop binnen de Nederlandse maatschappij.

Het Movies that Matter Festival kent twee hoofdprogramma’s: ‘Activist‘ met documentaires over mensenrechtenverdedigers, en ‘Camera Justitia‘, met films en debat over het belang van de rechtsstaat en de strijd tegen straffeloosheid. Nieuw dit jaar is het competitieprogramma ‘Dutch Movies Matter‘ met Nederlandse speelfilms en documentaires. Den Haag FM is mediapartner van het festival.

www.moviesthatmatter.nl