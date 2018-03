Poten geroosterde Haagse reiger naar museum

De poten van de dode blauwe reiger die zondag geroosterd werd door een dakloze man in het Haagse Bos, zijn binnenkort in het museum te zien. De poten worden opgenomen in de collectie ‘Dode dieren met een verhaal’ van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam.

“Ze ruiken alsof ze net van de barbecue komen”, zegt directeur Kees Moeliker tegen Den Haag FM. Een dakloze Rus had de vogel eigenhandig geslacht, bereid en opgegeten. Toen het nieuws Kees maandagochtend bereikte, wist hij direct dat hij de poten in zijn collectie wilde opnemen. “Wij azen natuurlijk op zulke voorwerpen. Eigenlijk raakte ik meteen geïntrigeerd door de foto van die poten; daardoor werd het voor mij direct iets tastbaars.”

Politieagenten hebben op verzoek van het museum de overblijfselen van de vogel uit de afvalcontainer gevist. “Ze moesten de prullenbak induiken, maar deden het graag. Ze liggen inmiddels in de vriezer en worden binnenkort geprepareerd voor de expositie.” De directeur schat in dat de Haagse reigerpoten over drie weken te zien zijn in het museum.

Dode dieren met een verhaal

De collectie Dode dieren met een verhaal van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam laat zien hoe en waar mens en dier met elkaar in botsing komen en wat de gevolgen kunnen zijn. Naast de Haagse reigerpoten zijn onder meer de ‘Tweede Kamermuis’ en de ‘Dominomus’ opgenomen in de collectie.

Luister hier naar het interview met Kees Moeliker op Den Haag FM.