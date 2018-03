VVD: “Een schonere stad met meer groen”

De Haagse VVD wil de stad schoner, groener en duurzamer maken. Dat vertelde lijsttrekker Boudewijn Revis maandagochtend op Den Haag FM.

“De VVD is duurzamer dan je zou denken”, vertelt Revis in het programma Haagse Ochtendradio. “We willen fors investeren in beter openbaar vervoer. Dat betekent niet dat er geen plek meer is voor de auto. De stad blijft groeien en de bereikbaarheid voor auto’s moet meegroeien.” De VVD-lijsttrekker ging verder in op het integratiebeleid van zijn partij. Ook deed hij mee met de Haagse Ochtendradio partijprogramma quiz.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart schuift elke maandag en donderdag een lijsttrekker aan in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. Aankomende donderdag is Richard de Mos van Groep de Mos te gast.

Luister hier naar het interview met Boudewijn Revis op Den Haag FM.