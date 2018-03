Movies that Matter: De drie meest humoristische films van het festival

Dakloze Rus peuzelt gebraden blauwe reiger op in Haagse Bos

Welke oplossingen zie jij voor de problemen in Den Haag? Denk mee over manieren om wijken leefbaarder te maken

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Op 21 maart bepaal jij wie Den Haag verder mag vormgeven. Welzijnsorganisatie Xtra is een campagne gestart om bij Hagenaars oplossingen voor Haagse problemen op te halen om daarmee de politiek input te geven om iedereen te laten meetellen en meedoen. Dat gebeurt aan de hand van negen thema’s. Hoe meer ideeën, hoe beter. Alle ideeën worden samengevoegd in een manifest dat na de verkiezingen wordt aangeboden aan de politiek.

Denk mee over manieren om wijken leefbaarder te maken. Een leefbare wijk ontstaat vaak bij bewoners zelf. Zij zien als geen ander wat beter, socialer en anders kan. Professionele ondersteuning versterkt de actieve rol van bewoners. Maar meedoen met de (participatie) samenleving is niet voor iedereen even makkelijk. Sociaal werkers kijken ook naar wat mensen ondanks hun beperkingen en kwetsbaarheden kunnen bijdragen aan de wijk. Zo kunnen mooie initiatieven tot stand komen zoals Buurtinterventie Teams.

Hoe kan dit nog beter? Heb jij daar ideeën over? Laat dat dan snel weten door op de deze website van Xtra Welzijn je oplossing te plaatsen. Alle ideeën vormen een bewonersmanifest. Daarmee wordt de politiek geïnformeerd over wat er speelt in Den Haag. Samen kunnen Hagenaars zo zorgen dat iedereen meetelt en mee kan doen.

