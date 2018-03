Wethouder Revis wil De Regentenkamer in voormalig Amerikaanse ambassade

De Regentenkamer krijgt mogelijk een tijdelijk nieuw onderkomen in de voormalig Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout. De Amerikaanse ambassade verhuist maandag naar Wassenaar. “Wat mij betreft gaan we het gesprek met De Regentenkamer zo snel mogelijk aan”, zei wethouder Boudewijn Revis maandag tegen Den Haag FM.

Wanneer Piet Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, de sleutel maandagmiddag overhandigt aan burgemeester Pauline Krikke is het pand voor het eerst in jaren weer officieel Haags grondgebied. Er zijn plannen om in het pand een horecagelegenheid te bouwen, en om daar op lange termijn het Escher Museum te huisvesten. Tot die tijd pleit Revis ervoor om De Regentenkamer, die op last van de huurder in juni noodgedwongen moet verhuizen, in het pand te laten huizen.

“Ik ga me er hard voor maken dat De Regentenkamer tijdelijk naar het voormalige ambassadegebouw kan verhuizen.” Revis ziet op korte termijn ook een plek voor beeldend kunstenaars. “Kunstenaars kunnen hun werk daar exposeren. We willen het gebouw een culturele invulling geven.”

