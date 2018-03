WINACTIE: Gratis eten en drinken op St. Patrick’s Day-viering Grote Markt

Op zaterdag 17 maart kan je op de Grote Markt naar de grootste St. Patrick’s Day-viering van Nederland. Den Haag FM mag voor het evenement enkele mensen blij maken met gratis pinten Guinness en een Ierse maaltijd.

Zaterdag 17 maart is dé dag waarop miljoenen in groen geklede feestvierders wereldwijd de Ierse cultuur vieren. Zo oranje als Den Haag op Koningsdag kleurt, zo groen kleurt de Grote Markt op St. Patrick’s Day. Om 15.35 uur geeft de ambassadeur van Ierland, Kevin Kelly, het startschot van de viering. Op het programma staat Ierse muziek, optredens van de beste dansscholen van Europa in Riverdance-stijl, Ierse gerechten, pinten Guinness van de tap én de uitzending van de Six Nations rugbyfinale vanaf 15.45 uur op een groot scherm.

Wil jij kans maken op de gratis pinten Guinness en een Ierse maaltijd voor jou en een vriend of vriendin? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in. De winnaars krijgen op woensdag 14 maart een persoonlijk bericht.

www.stpatricksdaydenhaag.nl

Programma:

12.00 Olcan Masterson & Friends

13.00 Celtic Swing School of Irish Dancing

13.55 Devil in the Kitchen

15.00 Kyra Show Group & Redmond School of Irish Dancing

15.35 Officiële opening door ambassadeur Kevin Kelly

15.45 First half Sixt Nations ENG vs IRL

16.20 Half time

17.30 Second half Sixt Nations ENG vs IRL

18.20 Acting the Maggot

19.30 Kilkenny School of Irish Dancing

20.00 Opening festivalseizoen door burgemeester Pauline Krikke

20.30 Riverflow

21.45 More Power to your Elbow

23.00 Einde

