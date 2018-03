Flinke schade na brand in restaurant Liman op Scheveningen, zaak voorlopig dicht

Restaurant Liman aan de Scheveningse Dr. Lelykade blijft voorlopig dicht. Dat laat eigenaar Cemal Karacagun weten aan Omroep West. Maandagavond brak er brand uit in de afzuiginstallatie van het Turkse restaurant.

“Personeel is meteen met brandblussers aan de slag gegaan en we hebben direct de brandweer gebeld. Die waren er heel snel”, vertelt Karacagun. “Maar een brand in de afzuiginstallatie is lastig te blussen.” De bezoekers van het restaurant moeten naar buiten. Ook vier andere restaurants aan de Dr. Lelykade worden ontruimd.

Er is zodanig veel schade aan het pand dat Karacagun dat hij voorlopig zijn tent moet sluiten. “We hebben heel veel waterschade. De muren van de keuken, het plafond, allemaal drijfnat. Ik durf geen lamp aan te zetten, de keuken is onbruikbaar.” Wanneer Liman weer open kan, is nog onduidelijk. De andere restaurants aan de Dr. Lelykade kunnen dinsdag weer gasten ontvangen.