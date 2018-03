Haags Sportdebat in Sportcampus Zuiderpark

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart is dinsdagavond het Haags Sportdebat in de Sportcampus Zuiderpark. Negen politieke partijen gaan met elkaar de strijd aan. De avond wordt georganiseerd door voormalig toptennisser Marcella Mesker.

“Sport wordt voor de samenleving steeds belangrijker”, zegt Mesker op Den Haag FM. “De politici gaan hun plannen bekend maken voor de komende vier jaar. Tegenstanders hebben de kans erop te reageren en ook het publiek kan meedoen.”

Het Haags Sportdebat begint om 20.00 uur in de Sportcampus Zuiderpark. Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom, de toegang is gratis.

Foto: Richard Mulder

