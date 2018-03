Kandidaat nachtburgemeester stelt zich voor: Sjoerd van Schuylenburch

Den Haag is op zoek naar een nieuwe nachtburgemeester. Op weg naar het nachtdebat, vrijdag 16 maart, schuiven de zeven overgebleven kandidaten aan bij Den Haag FM om zich voor te stellen.

Dinsdagochtend was het de beurt aan Sjoerd van Schuylenburch. “Een goede nachtburgemeester moet begrijpen dat het verschil overdag wordt gemaakt”, vertelt Sjoerd in het programma Haagse Ochtendradio. “Je hoeft niet elke nacht de lichten in de stad uit te doen maar de balans tussen nacht en dag zien te vinden.”

Van Schuylenburch, in het nachtleven bekend als DJ Sunny Sjoerd, wil de komende twee jaar de functie serieuzer maken. Sjoerd wil als nachtburgemeester inspraak in de wet- en regelgeving. “Bijvoorbeeld bij de huidige problemen rond de geluidsnormen. Als nachtburgemeester moet je niet alleen maar roepen hoe belachelijk het is dat tenten moeten sluiten. Je moet ook kijken of je met de gemeente kan overleggen of de regels misschien aangepast kunnen worden.”

Nachtdebat

Op vrijdagavond 16 maart houden de deelnemers het Nachtdebat op de Grote Markt. Op zaterdag 17 maart wordt in het Paard de nieuwe Haagse Nachtburgemeester verkozen, neemt nachtburgemeester-in-ruste René Bom op grootse wijze afscheid, wordt er gedraaid door Haagse dj’s van formaat en gespeeld door de spannendste bands en acts. Stemmen op jouw favoriet kan hier.

Luister hier naar het interview met Sjoerd van Schuylenburch op Den Haag FM.