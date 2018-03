Krakers De Vloek moeten ‘slechts’ 5.500 euro ontruimingskosten betalen

De krakers van De Vloek die in september 2015 weigerden het pand op Scheveningen te verlaten, moeten de gemeente ongeveer 5.500 euro schadevergoeding betalen. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag bepaald. Het schadebedrag dat de gemeente had geëist was ruim 50.000 euro.

In 2002 werd de locatie aan de Hellingweg op Scheveningen gekraakt en kwam daar een zogenoemde broedplaats met de naam De Vloek. In 2015 moest kraakpand ontruimd worden om plaats te maken voor nieuwbouw. Een aantal gebruikers weigerde om vrijwillig te vertrekken, waarna de politie het pand ontruimde. De gemeente wilde dat de achtergebleven gebruikers van De Vloek alle kosten zouden vergoeden, zo’n 50.000 euro. De krakers weigerden dat te betalen en stapten naar de rechter.

In hoger beroep bepaalde het hof dinsdag dat de deurwaarderskosten en de kosten voor toezicht bij de ontruiming van het pand – zo’n 5.500 euro – door de krakers moeten worden betaald aan de gemeente. De rest van het schadebedrag, zo’n 45.0000 euro onder meer voor het weghalen van spullen en de schoonmaak, hoeven de krakers niet te betalen aan de gemeente. Volgens het hof heeft de gemeente niet duidelijk kunnen maken wat de kosten hiervan waren.

Foto: Gera Nieland