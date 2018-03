Oude Amerikaanse ambassade weer Haags grondgebied

Het gebouw van de voormalige Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout is maandag officieel overgedragen aan de gemeente. Pete Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, overhandigde de sleutel van het karakteristieke pand aan burgemeester Pauline Krikke.

De gemeente onderzoekt of in het gebouw een combinatie van een museum en een hotel kan komen. Voor het zover is kunnen belangstellenden het rijksmonument bezoeken. Wethouder Boudewijn Revis pleit er bovendien voor om De Regentenkamer, die op last van de huurder in juni noodgedwongen moet verhuizen, een tijdelijk onderkomen te geven in het pand.

De Amerikaanse ambassade is verhuisd naar Wassenaar. Het gebouw staat aan het John Adams Park. John Adams was de eerste Amerikaanse ambassadeur in Nederland en de tweede president van de Verenigde Staten.