Proef met fietscarrousels in Vruchtenbuurt om overlast tegen te gaan

De gemeente gaat drie fietscarrousels plaatsen in de Vruchtenbuurt. De nieuwe stallingen moeten de overlast van geparkeerde fietsen tegengaan. Het gaat om een proef die een jaar duurt.

De drie stallingen komen op het plein op de kruising van de Abrikozenstraat en de Pippelingstraat. Daar staan nu fietskluizen, maar die gaan weg. Het kost wel geld om je fiets in zo’n carrousel kwijt te kunnen. De gemeente zegt dat een plekje hetzelfde kost als in andere buurtstallingen.

Naast het plaatsen van de fietscarrousels worden ook weesfietsen weggeknipt en fietswrakken opgeruimd. Dit moet het aanzien van de Vruchtenbuurt verbeteren, zegt de gemeente. Verantwoordelijk wethouder Tom de Bruijn heeft er alle vertrouwen in dat de proef slaagt. “Als het zo gaat functioneren als we hopen zullen er veel meer van deze fietsenstallingen gaan komen in Den Haag”, aldus de wethouder.

Foto: Wikipedia