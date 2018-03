PvdA: “Verkeerd geparkeerde fietsen in centrum te snel naar De Binckhorst”

De PvdA in de gemeenteraad wil dat de gemeente verkeerd geparkeerde fietsen in centrum minder snel naar het Fietsdepot in De Binckhorst brengt, maar in de Kranestraat in het centrum laat staan.

“Het huidige beleid is streng, maar nodig”, zegt gemeenteraadslid Lobke Zandstra (foto). “Maar we moeten wel zorgen dat het goed geregeld is. Nu moeten mensen onnodig en te snel hun fiets in De Binckhorst ophalen, terwijl de stalling op de Kranestraat bijna leeg staat. Dat kan beter.” De PvdA pleit ervoor om de fietsen eerst 48 uur in de Kranestraat te bewaren en dan pas naar het Fietsdepot te brengen.

Sinds eind 2016 moeten alle fietsen in de Grote Marktstraat en omgeving in een rek, vak of stalling worden geplaatst. Fietsen buiten rek, vak of stalling worden weggehaald. Maandelijkse worden ongeveer duizend fietsen verwijderd. De gemeente liet eerder weten dat minder dan de helft van de fietsen wordt opgehaald.