Veteranendag komt met nieuwe prijs: de Witte Anjer

Het Nationaal Comité Veteranendag roept dit jaar een speciale prijs in het leven voor mensen die zich inzetten voor veteranen. De winnaars van de Witte Anjer Prijs zijn 30 juni eregast bij de Nederlandse Veteranendag in Den Haag.

Met de prijs wil Veteranendag benadrukken hoe belangrijk het thuisfront kan zijn voor veteranen. “Denk aan de buurman/buurvrouw die altijd klaarstaat, de oprichter van het Veteranencafé in de buurt of de burgemeester die zich elk jaar extra inzet om een prachtige lokale Veteranendag te organiseren.”

Nominaties moeten voor dinsdag 17 april worden gestuurd naar mail@veteranendag.nl of per post naar Westerstraat 252-254, 1015 MT Amsterdam t.a.v. Witte Anjer Prijs. Alle inzendingen worden door een deskundige jury bekeken. De week voor Veteranendag worden de drie winnaars van de Witte Anjer Prijs bekend gemaakt tijdens een feestelijke uitreiking. De winnaars zijn daarna op 30 juni eregast bij de Veteranendag en mogen later een rondvlucht maken in een historische Dakota.