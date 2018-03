Vier restaurants in Scheveningen tijdelijk ontruimd vanwege brand

Vier restaurants aan de Dr. Lelykade in Scheveningen zijn maandagavond tijdelijk ontruimd geweest vanwege een brand. Volgens de brandweer woedde de brand in het dak tussen twee restaurants, waaronder het Turkse restaurant Liman.

De vlammen sloegen uit het dak. Even na 22.00 uur was de brand onder controle. Ruim een half uur later werden de restaurants weer vrijgegeven. De brand is ontstaan in een afzuigkanaal. De oorzaak wordt nog onderzocht.

Bij de brand is niemand gewond geraakt.