Vooruitblik op de Boekenweek en Boekengala in Het Woordenrijk

Het wekelijkse radioprogramma Het Woordenrijk op Den Haag FM blikt dinsdagavond vooruit op de Boekenweek en het Westlands Boekengala.

Tijdens de Boekenweek organiseert Schrijvers Tussen de Kassen op 15 maart voor de tweede maal het grote Westlandse Boekengala met Midas Dekkers (foto), Tommy Wieringa en anderen. Organisator Jeroen Dahmeijer is in het Woordenrijk te gast om hierover te vertellen. Verder in de uitzending dichter/zanger Anne Tjerk Mante en korte verhalenschrijfster Kristel Snellen die zich beiden lieten inspireren door het thema van deze boekenweek: de natuur. We hebben een uitgebreide literaire agenda en laten muziek uit de natuurdocumentaire ‘De Wilde Stad’ horen.

Het Woordenrijk is een productie van het Haags Dichtersgilde onder leiding van Harry Zevenbergen. Dinsdag is de techniek in handen van Ricco van Nierop en Rene Schaarenburg. Naast poëzie, proza, columns en muziek hoor je ook een literaire agenda. Het Woordenrijk is er elke dinsdagavond tussen 21.00 en 22.00 uur.