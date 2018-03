WINACTIE: Vrijkaarten voor Avi on Fire & The Howlin’ in het Paard

Den Haag FM op campagne in buurthuis Bezuidenhut in Haagse Hout

Den Haag FM gaat in de weken voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart op campagne. Elke woensdag tussen 15.00 en 18.00 uur gaat het radioprogramma Hou je Haags! op pad in de stad. Deze week waren we te gast in buurthuis de Bezuidenhut in stadsdeel Haagse Hout.

Veiligheid voor winkeliers tegen Oost-Europese bendes

Winkeleigenaar Wim Schmale heeft meerdere winkels in de Theresiastraat. Volgens onderzoek van bureau Kantar Public blijkt dat 37% procent van de winkeliers te maken krijgt met agressieve bezoekers. Wim zelf en zijn dochters zijn ook bedreigd tijdens hun werk en hebben maatregelen getroffen. “Ik heb voor 30.000 euro aan beveiligingsapparatuur aangeschaft, ik zou daar graag een soort ‘beveiligingssubsidie’ voor zien in de toekomst”. Frans de Graaf (VVD) zou de problematiek graag aanpakken door de pakkans te vergroten en de straffen te verzwaren. “We willen richting de 300 BOA’s in de stad, maar dat is eigenlijk nog niet genoeg. Ook kunnen meer camera’s bijdragen aan de preventie en het leveren van bewijs in het geval van diefstal of een overval.”

Wijkberaad Haagse Hout

Voorzitter van het wijkberaad Jacob Snijders is actief in meerdere commissies waaronder de werkgroep Duurzaam Bezuidenhout. Het buurthuis is bijvoorbeeld voorzien van allerlei voorzieningen die de druk op het milieu verlichten. “We koken elektrisch en alles lampen hier zijn leds met energie van onze zonnepanelen.” Als Jacob het voor het zeggen had bij de gemeente had hij de duurzaamheid anders geregeld. “Ik weet nog wel een paar gangen waar ik bezems doorheen wil halen”. Anny en Henk Weijers zijn lid van een andere groep genaamd Uitgaansgroep Haagse Hout. Ze organiseren uitjes voor eenzame ouderen. “Het is voor mij een groot geluk om iedereen blij weg te zien gaan na een uitje. Ik kan niet anders dan me 150% in zetten, het is echt mijn passie”.

Eenzaamheid onder ouderen.

Ook in de politiek is er aandacht voor de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Volgens Geert Tomlow (50PLUS) gaat het in Den Haag hebben ouderen het wel goed, maar het kan nog veel beter. “Het kan nog veiliger op straat. Ik hoor vaak dat mensen ’s avonds de straat niet meer op durven”. Ouderenconsulent Cicile Bouts van VoorWelzijn is dit ook een herkenbaar geluid. “Ik heb een koor opgericht dat ’s middags repeteert en dat is een groot succes aangezien sommige ouderen in de avond de straat niet meer op durven”. Een eenzame senior is een makkelijk doelwit: “Veel mensen worden slachtoffer van babbeltrucs waarbij iemand zich voordoet als een loodgieter bijvoorbeeld”.

Luister terug naar Den Haag FM op campagne, woensdag 7 maart van 15.00 tot 18.00 uur op Den Haag FM.