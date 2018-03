Dorpen rond Den Haag rijker dan stad zelf

Meer in

De Haagse huishoudens hebben het laagste gemiddelde inkomen van de regio. Ook Delftse huishoudens staan onderaan. Midden-Delfland en Wassenaar hebben de rijkste inwoners van de regio. Het Centraal Bureau Statistiek (CBS) heeft dat bekend gemaakt. Ze keken niet naar de gemiddelde inkomens maar naar de mediaan: het doorsnee inkomen wat precies in het midden zit.

Het komt vaker voor dat inwoners van dropen rondom een grote stad een hoger inkomen hebben. Het standaard inkomen stond in 2015 op 24.700 euro. Den Haag scoort hier onder. Alleen Delft is lager geplaatst door het grote aantal studenten. Wassenaar is bovenaan de lijst van onze regio te vinden met een inkomen van 30.900 euro.

Landelijk stegen de inkomsten tussen 2011 en 2015 maar in de grote steden, waaronder Den Haag, is het juist gedaald.