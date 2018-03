“Vorig jaar hebben we tien vaste vrijwilligers overgehouden aan NL Doet”

Verkiezingsdebat over ‘veiligheid’ in Zaterdag Live op Den Haag TV

Kandidaat nachtburgemeester stelt zich voor: Remco Visker

Meer in

Den Haag is op zoek naar een nieuwe nachtburgemeester. Op weg naar het nachtdebat, vrijdag 16 maart, schuiven de zeven overgebleven kandidaten aan bij Den Haag FM om zich voor te stellen.

Woensdagochtend was het de beurt aan Remco Visker. “Toen ik op de aanmeldingswebsite las wat ze zochten dacht ik, dat ben ik”, vertelt Remco in het programma Haagse Ochtendradio. “Ik kan met alle lagen van de bevolking overweg. Een goede nachtburgemeester moet, zoals ik, goed kunnen bemiddelen.”

Visker, onder anderen bekend als gitarist van De Kraaien, wil minder betutteling vanuit de gemeente. “Ik kan me echt ergeren aan de geluidsregels in de stad”, aldus Remco. “Als je tegenwoordig in een kroeg als De Paap speelt moet het geluid hartstikke zacht. Ik hoop deze stad een mooie nacht te kunnen geven.”

Nachtdebat

Op vrijdagavond 16 maart houden de deelnemers het Nachtdebat op de Grote Markt. Op zaterdag 17 maart wordt in het Paard de nieuwe Haagse Nachtburgemeester verkozen, neemt nachtburgemeester-in-ruste René Bom op grootse wijze afscheid, wordt er gedraaid door Haagse dj’s van formaat en gespeeld door de spannendste bands en acts. Stemmen op jouw favoriet kan hier.

Luister hier naar het interview met Remco Visker op Den Haag FM.