Politie toont laatste beelden Orlando

De politie tast nog altijd in het duister over de dood van de zeventienjarige Orlando Boldewijn. Wel denkt de politie dat Orlando iets fataals is overkomen in de uren nadat hij werd afgezet bij het Böttgerwater in Ypenburg. Dat zei een woordvoerder van de politie Rotterdam dinsdagavond in het programma Opsporing Verzocht. Hij werd na een date afgezet bij een basisschool.

In het programma werden de laatste videobeelden getoond waarop Orlando is te zien. Vlak voordat hij met de Randstadrail vanuit Rotterdam naar Den Haag reisde, kocht hij nog een broodje en een flesje sap.

De Rotterdamse Orlando verdween op 18 februari, nadat hij in Den Haag een afspraak had gehad via een dating-app. De man met wie Orlando een afspraak had, vertelde de politie dat hij de jongen na hun ontmoeting had afgezet bij het Böttgerwater. De politie zegt de man waarmee Orlando een afspraak had niet als verdachte te zien, maar als getuige. Op zondag 25 februari sloeg de politie alarm om de vermissing van de jongen. De politie hield er toen al rekening mee dat de jongen iets was overkomen.