Richard de Mos donderdag te gast bij Den Haag FM

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart schuiven de komende weken verschillende lijsttrekkers aan in het programma Haagse Ochtendradio. Donderdag is het de beurt aan Richard de Mos van Groep de Mos.

Voordat De Mos zijn eigen partij begon was hij fractiemedewerker en Tweede Kamerlid namens de PVV. Hij was eerder onderwijzer op een basisschool in Spoorwijk. In oktober maakte Richard op Den Haag FM bekend de naam van de partij na de verkiezingen te veranderen in Hart voor Den Haag.

Groep de Mos zit momenteel in de raad met drie zetels. Volgens de laatste peiling verdubbelt dat aantal naar zes.

Meer lijsttrekkers

De komende tijd schuiven er meer lijsttrekkers aan bij Haagse Ochtendradio. Maandag is Robert van Asten (D66) te gast, gevolgd door Karsten Klein (CDA), die donderdag 15 maart langskomt.