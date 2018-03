“Vorig jaar hebben we tien vaste vrijwilligers overgehouden aan NL Doet”

Den Haag FM staat deze week voor een groot deel in het teken van NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van ons land. Komende vrijdag en zaterdag gaan weer duizenden mensen op pad om klussen in onze stad uit te voeren.

Robert Jan Vermeulen was woensdagochtend te gast bij Den Haag FM om te vertellen over Greens in the Park, een moestuin in het Westbroekpark die volledig gedraaid wordt door vrijwilligers. “Vorig jaar zijn we begonnen met de aanleg van de moestuin”, vertelt Vermeulen in het programma Haagse Ochtendradio. “We hebben aan het NL Doet weekend tien vrijwilligers overgehouden die het hele jaar zijn gebleven. Elke woensdagmiddag houden ze de tuinen bij.” In mei opent op het terrein van Greens in the Park een restaurant waar gekookt wordt met producten uit eigen tuin.

In Den Haag wordt bij elkaar op meer dan 225 plekken geklust. Den Haag FM ondersteunt net als voorgaande jaren NL Doet en zendt komende vrijdag live uit vanuit het Buurthuis van de Toekomst de Sprong aan de Paviljoensgracht, een van de locaties waar die dag klussen worden uitgevoerd.

Luister hier naar het gesprek met Robert Jan Vermeulen.