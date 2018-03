Den Haag FM op campagne in buurthuis Bezuidenhut in Haagse Hout

WINACTIE: Vrijkaarten voor Avi on Fire & The Howlin’ in het Paard

Den Haag FM geeft deze week vrijkaarten weg voor het concert van Avi on Fire en The Howlin’, vrijdag 9 maart in het Paard. Vul snel onderaan deze pagina je gegevens in.

Een avond waarin twee bands hun krachten bundelen: Onder de noemer Avi on Fire maakt Bram Wesdorp, bekend van onder andere Neighbour Neighbour en Yellow Grass, alternatieve popnummers waarin Foster The People, MGMT en Phoenix elkaar ontmoeten. De liedjes ‘Pearls’ en ‘So For Away From Me’ hoor je op Den Haag FM geregeld voorbij komen. The Howlin’ combineert soul, blues en alternatieve invloeden tot een moderne eigen sound en speelde eerder op grote festivals als Eurosonic Noorderslag, de Popronde en Oerol.

Wil jij gratis naar Avi on Fire en The Howlin’ in het Paard vrijdag 9 maart? Den Haag FM geeft drie keer twee vrijkaarten weg. Vul snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou deze week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live met de winnaars van de vrijkaarten.

Kaartje kopen? Klik hier!

Jouw gegevens Naam*

Woonplaats*

Telefoonnummer*

E-mail*

Geboortedatum*

Waarom wil jij op vrijdag 9 maart naar Avi on Fire & The Howlin' in het Paard?

Ja Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen