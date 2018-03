WZH overspoeld met aanmeldingen vacature ‘huiskamerbegeleider’

WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) is overspoeld met aanmeldingen op de vacature huiskamerbegeleider. Het was de bedoeling om de plekken vorige maand al gevuld te hebben maar dat is door de stormloop niet gelukt.

Als huiskamerbegeleider gaat iemand dementerende ouderen overdag gezelschap houden. Deze beschrijving viel in de smaak: 1200 mensen hebben gereageerd op de vacature. Dat is veel meer dan door de WZH werd verwacht. Het is de bedoeling dat de begeleiders geen echte zorg leveren, maar het verzorgende personeel ontlasten. Het rijk heeft vorig jaar geld vrijgemaakt voor deze functie.

De 1200 sollicitanten worden uitgenodigd voor een kennismakingsdag. Daarna volgen een meeloopdag en een opleiding van twee weken. In totaal worden er 200 huiskamerbegeleiders aangenomen.