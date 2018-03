Duizendste Stipbaner aan de slag

Den Haag heeft duizend Stipbaners, voormalige werklozen die tijdelijk via de gemeente een gesubsidieerde baan hebben gekregen. Bij instanties als musea, scholen en zwembaden kunnen zij werkervaring opdoen.

Eind 2016 maakte wethouder Rabin Baldewsingh (foto) van Sociale zaken en Werkgelegenheid bekend dat hij in 2017 duizend Stipbanen (Sociaal Traject in Perspectief ) wilde creëren. Dit is gelukt en dat wordt gevierd op dinsdag 13 maart in de Sportcampus Zuiderpark.

De Stipbanen zijn voor de duur van drie jaar. Ruim voor het aflopen van die periode wordt met de medewerker een plan gemaakt voor de toekomst. De gemeente verwacht dat veel medewerkers zullen doorstromen naar reguliere banen.