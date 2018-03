Welke oplossingen zie jij voor de problemen in Den Haag? Denk mee over manieren om jongeren aan huisvesting te helpen

Figuranten op schaatsen gezocht voor korte film met Achmed Akkabi

In schaatshal De Uithof wordt dit weekend de korte film ‘Glad IJs’ van de Haagse regisseur Joosje Duk opgenomen. De hoofdrol in de film is voor de Haagse acteur Achmed Akkabi (foto) maar de makers zijn nog op zoek naar figuranten.

“Je moet wel een beetje kunnen schaatsen”, zegt Joosje Duk in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “We zoeken enthousiaste Hagenaars die lekker hun zondag met ons op de schaatsbaan willen doorbrengen.” De film ‘Glad IJs’ speelt zich af bij het loket gevonden voorwerpen van een openbare ijsbaan, waar een medewerker een jongen met een verdachte rugzak ziet. Vervolgens slaan zijn gedachten op hol. “Het laat onze angst voor aanslagen zien”, aldus Duk.

De regisseur komt uit Den Haag maar woont in New York waar zij Acting, Filmmaking & Journalism studeerde. Afgelopen jaar brak ze door met haar korte film ‘Night’. Wil jij meespelen in de nieuwe film van succesregisseur Joosje Duk? Stuur dan een mailtje naar figuratie@tebbernekkel.com.

Luister hier naar het gesprek met Joosje Duk op Den Haag FM.