GroenLinks wil horeca veiliger maken met ‘Angela’

Op initiatief van GroenLinks onderzoekt de horeca aan de Grote Markt of er in Den Haag behoefte is aan het initiatief ‘codewoord Angela’. Hiermee kan meer veiligheid geboden worden aan mensen die lastig gevallen worden. Door het woord ‘Angela’ te zeggen aan de bar, kan iemand duidelijk maken dat hij of zij zich niet veilig voelt. Het personeel schiet dan te hulp.

Het idee is gelanceerd in het kader van internationale vrouwendag op 8 maart en de actuele #MeToo-discussie. ‘Angela’ is onder meer in Frankrijk al een succes. Door middel van affiches of stickers op de deur maken ondernemers duidelijk dat je binnen hulp kunt krijgen. Horecaondernemer Maarten Hinloopen van de Grote Markt, hoopt dat het kan bijdragen aan een veiliger uitgaansleven. “We doen al heel veel op gebied van veiligheid. Maar als blijkt dat er behoefte aan is, dan gaan we hier ook ‘code Angela’ invoeren.”

Als het idee aanslaat gaat GroenLinks het stadsbestuur oproepen om het initiatief te ondersteunen en verder uit te breiden binnen de Haagse horeca en ook in het openbaar vervoer en bij sportverenigingen. Fractievoorzitter Arjen Kapteijns laat in een verklaring weten dat seksuele intimidatie een serieus maatschappelijk probleem is. “Het is onaanvaardbaar dat bijna iedere vrouw zich wel eens echt onveilig voelt. We moeten er alles aan doen om dit te veranderen. Dit kan een simpele en doeltreffende manier zijn om de veiligheid te vergroten.”