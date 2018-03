Groep de Mos: “Bewoners krijgen huilbuien van het parkeerbeleid”

Groep de Mos ziet het parkeerbeleid in de stad als het belangrijkste thema van de aankomende verkiezingen, op 21 maart. Dat vertelde Richard de Mos donderdagochtend in de studio bij Den Haag FM.

“Op Scheveningen krijgen de bewoners huilbuien van het parkeerbeleid”, vertelt De Mos in het programma Haagse Ochtendradio. “Het afgelopen stadsbestuur had een streng anti-autobeleid. Wij willen betaald parkeren alleen invoeren als er draagvlak voor is.” De Mos sprak over verschillende thema’s als cameratoezicht, duurzaamheid en vegetarisch eten.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart schuift elke maandag en donderdag een lijsttrekker aan in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. Aankomende maandag is Robert van Asten te gast

Luister hier naar het interview met Richard de Mos op Den Haag FM.