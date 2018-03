Haagse Stadspartij boos over verwijderen historische bestrating

De Haagse Stadspartij in de gemeenteraad is boos dat historische bestrating langs de Nieboerweg is vervangen door nieuw materiaal.

“Het gaat om de allerlaatste stukjes oude bestrating van Den Haag uit 1880 die de gemeente zelf als zeldzaam en behoudenswaardig beschouwt”, zegt gemeenteraadslid Peter Bos. “Er zijn nog maar een paar plekken in Den Haag waar deze zogenaamde Iron bricks te vinden zijn.”

De Iron brick is een rechthoekige zwarte tegel met een ruitvormig gegroefd bovenvlak. In 1880 werden in Den Haag de eerste proeven met deze tegel genomen. Dat buurtbewoners deze bijzondere trottoirtegel koesteren, bleek in de zomer van 1996, toen de Iron bricks uit de Van Boetzelaerlaan werden verwijderd. Na protesten van de buurt werd het trottoir gedeeltelijk opnieuw bestraat met Iron bricks.

Peter Bos heeft schriftelijke vragen gesteld over de verdwenen Iron bricks. “Het is een bloody shame dat deze zeldzame bestrating is weggehaald. Alleen cultuurbarbaren doen zoiets.”