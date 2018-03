Islampartijen in het publiek bij verkiezingsdebat Schilderswijk

Bij het Schilderswijk-debat van woensdagavond waren uiteindelijk de Islam Democraten en de Partij van de Eenheid niet aanwezig, simpelweg omdat ze niet waren uitgenodigd door de organisator. De twee islampartijen van Den Haag waren het hier niet mee eens: ‘Dit is onze bakermat, onze voedingsbodem en wij doen niet mee. Bizar!’

De islampartij Nida was wel uitgenodigd in de bibliotheek van de Schilderswijk. Dat deze nieuwkomer wel aanwezig mocht zijn stootte de twee andere twee partijen extra tegen de borst. De voor hen onbegrijpelijke keuze leidde tot hoog oplopende emoties en vereiste enige improvisatie van de debatleider. Aan het eind van het debat in de Schilderswijk kregen beide partijen de kans om hun stem te laten horen. “Vooruit van maar,” zei Ferry Mingelen die het debat leidde.

De organisator is vrij om partijen uit te nodigen voor een verkiezingsdebat. Volgende week zou er nog een debat plaatsvinden in de bibliotheek voor alle partijen die niet zijn uitgenodigd.