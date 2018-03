Restaurant De Haagsche Beek, Foundation North Sea Beach Rugby en Stichting Aight in De Goede Zaak op Den Haag FM

Jongerenverenigingen van politieke partijen lanceren Haags Jongerenmanifest

Haagse politieke jongerenverenigingen vinden dat de stem van jongeren niet altijd even goed gehoord wordt in de Haagse politiek. Het zou nog te vaak gebeuren dat er óver jongeren gesproken wordt in plaats van mét jongeren. Zeven politieke jongerenverenigingen brengen daarom donderdag 8 maart het Haags Jongerenmanifest uit. Het collectief dat dit manifest ondertekent bestaat uit ROOD, JS, JOVD, Jong de Mos, DWARS, CDJA, PerspectieF en de Jonge Democraten.

Deze jongerenverenigingen van gevestigde politieke partijen richten zich in het manifest samen op drie thema’s die volgens de jongeren belangrijk zijn: duurzaamheid, een de leefbare stad en ontwikkelingskansen voor iedereen. De gemeente mag meer inzetten op het klimaat en de stad kan een meer bruisend nachtleven gebruiken. Daarnaast is het nog steeds te moeilijk voor jongeren om een woning te vinden.

Met de samenwerking en het product daarvan hopen de verenigingen dat er meer aandacht komt voor deze thema’s in de verkiezingscampagnes. In de Haagsche Kluis wordt donderdagavond 8 maart om 20.30 uur het manifest gepresenteerd aan alle leden en belangstellenden.