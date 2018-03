Laaktheater viert Internationale Vrouwendag

Het Laaktheater viert donderdag dat het Internationale Vrouwendag is. Heel de dag zijn er door het hele theater verschillende activiteiten georganiseerd voor en door de vrouwen van Den Haag. “Het is hier een kippenhok natuurlijk, maar het is super,” vertelde de projectleider wijkcultuur van het Laaktheater Carolien Ruigrok tegen Den Haag FM.

Door de hele stad zijn er lezingen en debatten georganiseerd over emancipatie en gelijkheid. Echter niet alle vrouwen hebben zin in dit soort serieuze aangelegenheden. “Vorig jaar hadden we ook een politieke spreker, maar er was niet zo veel behoefte aan.” Carolien heeft vooral geluisterd naar de ideeën van de vrouwen in Laak. “Er waren veel ideeën vanuit heel de wijk, en juist doen wat we leuk vinden bleek de beste manier om een dag voor de vrouw te vieren.”

Voor alles van een workshop zelfvededigng tot een knipbeurt, is iedereen welkom in het Laaktheater van 08.30 tot 20.00 uur. “Het duurt de hele dag zodat vrouwen die gewoon moeten werken ook nog langs kunnen komen.”

Luister hier naar het interview met Carolien Ruigrok op Den Haag FM.