Vanaf 2025 alleen nog schone bevoorrading in binnenstad

NL Doet bij Zeeverkennersgroep MacDonald: “We hebben een hele lange klussenlijst”

Meer in

Den Haag FM staat deze week voor een groot deel in het teken van NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van ons land. Komende vrijdag en zaterdag gaan weer duizenden mensen op pad om klussen in onze stad uit te voeren.

Zo kan je onder meer helpen bij de Zeeverkennersgroep MacDonald, waarvoor al zo’n vijftien aanmeldingen zijn, vertelde Myrthe Balder van de zeeverkennersgroep. “We hebben een hele lange klussenlijst. Het komt erop neer dat we het clubhuis gewoon goed willen aanpakken, dus schoonmaken, opruimen, verven en de buitenruimte aanpakken. We willen het terras uitbreiden zodat ouders die op hun kinderen wachten even buiten kunnen zitten.”

In Den Haag wordt bij elkaar op meer dan 215 plekken geklust. Den Haag FM ondersteunt net als voorgaande jaren NL Doet en zendt komende vrijdag live uit vanuit het Buurthuis van de Toekomst de Sprong aan de Paviljoensgracht, een van de locaties waar die dag klussen worden uitgevoerd.

Luister hier naar het interview met Myrthe Balder op Den Haag FM.