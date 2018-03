Politie rolt illegale gokhal met blowende jongeren op

In een bedrijfspand aan de Koningstraat in de Schilderswijk is dinsdagavond een illegaal gokpand opgerold. De politie deed een inval na klachten uit de wijk. De 34-jarige eigenaar van het pand is aangehouden.

Bij de inval zijn 5.000 euro aan contant geld, softdrugs en diverse apparaten in beslag genomen. Als de eigenaar niet kan aantonen waar het geld vandaan komt, neemt de politie aan dat het crimineel bezit is en afkomstig van illegaal gokken.

“Het is zorgelijk te zien dat juist in dit pand veel jongeren aanwezig waren die stonden te blowen”, vertelt een politiewoordvoerder. De politie vermoedt dat de aangetroffen apparatuur gebruikt werd voor illegaal gokken. “Ook vonden we zogenoemde gokbonnen, dat bevestigt ons vermoeden.” De gemeente bepaalt of er maatregelen tegen deze zaak worden genomen.