Raadslid Desh Ramnath trekt zich onverwachts terug als nummer vier CDA

De nummer vier op de kandidatenlijst van het CDA, Desh Ramnath, heeft zich vlak voor de verkiezingen onverwachts teruggetrokken.

“Door het raadswerk kan ik minder bij mijn gezin zijn dan ik zou willen. Daar komt bij dat wij als gezin half in Den Haag, half elders wonen”, laat Desh in een persverklaring weten. “Van een raadslid wordt terecht verwacht dat hij vier nachten of meer per week in Den Haag verblijft. Ik kan niet met zekerheid stellen dat dit laatste ook de komende vier jaar

weer gaat lukken.”

De timing is op z’n zachtst gezegd vreemd te noemen, de verkiezingen zijn al op 21 maart. “Ik realiseer me dat het moment waarop ik dit bekend maak zeer ongelukkig is”, aldus Ramnath. “Toch ben ik liever nu open over wat ik wel of niet waar kan maken, dan dat ik mijn kiezers straks moet teleurstellen.” Het partijbestuur zegt in een verklaring het vertrek van Ramnath jammer te vinden. Maar zijn keuze voor het gezin te respecteren.

Vier jaar raadslid

Desh Ramnath is vier jaar raadslid geweest namens het CDA. Met zijn besluit zich terug te trekken ziet hij dus af van een tweede periode in de gemeenteraad.