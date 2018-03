Straatnamen Zeeheldenkwartier veranderd voor Vrouwendag

Welke oplossingen zie jij voor de problemen in Den Haag? Denk mee over manieren om jongeren aan huisvesting te helpen

Het Zeeheldenkwartier heet donderdag het ‘Heldinnenkwartier’ voor de internationale Vrouwendag. Er worden rode straatbordjes geplaatst waar de namen vrouwelijke helden staan. “Als je door de stad fietst, valt het op hoe weinig straten naar vrouwen vernoemd zijn, terwijl we genoeg historische heldinnen binnen en buiten Den Haag hebben om tegenop te kijken’’, verteldt de initiatiefneemster van de actie Janneke Holman

Holman, kandidaats-raadslid PvdA wil dat er meer aandacht komt voor de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Volgens de PvdA kan er in het straatbeeld van Den Haag nog veel veranderen. “Iedereen heeft wel eens gegoogeld naar een straat is vernoemd. Als die vaker vernoemd zijn naar vrouwen, kan dat meisjes ook weer inspireren om te weten dat niets onmogelijk is en hun dromen na te jagen.”

De vrouwen naar wie de straten vandaag zijn vernoemd zijn niet alleen internationaal beroemde vrouwen zoals Rosa Parks, maar ook lokale heldinnen zoals eerste vrouwelijke Tweede Kamerlid Suze Groeneweg en Shocking Blue-zangeres Mariska Veres.

Foto: PvdA Den Haag