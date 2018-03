Welke oplossingen zie jij voor de problemen in Den Haag? Denk mee over manieren om jongeren aan huisvesting te helpen

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Op 21 maart bepaal jij wie Den Haag verder mag vormgeven. Welzijnsorganisatie Xtra is een campagne gestart om bij Hagenaars oplossingen voor Haagse problemen op te halen om daarmee de politiek input te geven om iedereen te laten meetellen en meedoen. Dat gebeurt aan de hand van negen thema’s. Hoe meer ideeën, hoe beter. Alle ideeën worden samengevoegd in een manifest dat na de verkiezingen wordt aangeboden aan de politiek.

Denk mee over manieren om jongeren aan huisvesting te helpen. Steeds meer dak- en/of thuisloze jongeren hebben geen veilige overnachtingsplek. Voordat zij een stap kunnen zetten richting betere toekomst moeten basisbehoeften geregeld zijn. Een daarvan is veilige en betaalbare woonruimte. En voor ouderen is aandacht voor een veilige en toegankelijke omgeving en verbinding met de wijk belangrijk om langer thuis te kunnen blijven wonen. Samenwerking tussen welzijn, woningcorporaties en andere initiatiefnemers is dus van belang.

Hoe kan dit nog beter? Heb jij daar ideeën over? Laat dat dan snel weten door op de deze website van Xtra Welzijn je oplossing te plaatsen. Alle ideeën vormen een bewonersmanifest. Daarmee wordt de politiek geïnformeerd over wat er speelt in Den Haag. Samen kunnen Hagenaars zo zorgen dat iedereen meetelt en mee kan doen.

www.meetellenmeedoen.nl