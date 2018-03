BLØF speelt op Parkpop

BLØF staat dit jaar op het podium tijdens Parkpop in Zuiderpark. Dat heeft de organisatie vrijdag bekendgemaakt. Ook rockformatie Bökkers en bluesrockband DeWolff komen het Zuiderpark op zondag 24 juni op z’n kop zetten.

In totaal zijn er op het gratis festival dertig acts op zeven verschillende podia. De organisatie maakt later nog meer namen bekend.

Naast het festival op zondag is er dit jaar een gloednieuw evenement op zaterdag: Parkpop Saturday Night. Daar spelen onder meer Kim Wilde, Clouseau en Hot Chocolate. Parkpop Saturday Night is de opvolger van Night at the Park, hiervoor moeten wel kaarten gekocht worden.