“Den Haag heeft behoefte aan City Pier Night Walk”

Een opwarmertje voor de City Pier City Loop. Zo noemt directeur Mario Kadiks de nieuwste toevoeging; The City Pier Night Walk. Vrijdagavond is de eerste editie. “Het is een mooie warming up voor de CPC Loop”, zei Mario tegen Den Haag FM. “Het was heel snel uitverkocht, dus er was zeker behoefte aan.”

De City Pier Night Walk voert deelnemers mee op een wandeltocht van tien kilometer van het Malieveld naar Scheveningen. “Om de kilometer is er een activiteit met muziek en andere mooie dingen.”

Daarnaast kijkt Mario uit naar de traditionele CPC Loop die zondag voor de 44e keer wordt gehouden. “Het is een traditionele loop waar iedereen naar uitkijkt. Het wereldrecord dat in 2007 werd gevestigd, heeft ons op de internationale kaart gezet.” Toch ziet Mario de verworven status niet als voornaamste reden om het evenement bij te wonen. “Het winnen van de trofee vinden heel veel mensen veel belangrijker dan de tijd. Dit jaar doen zo’n 41.000 deelnemers mee. Er staat aanstaande zondag een hele mooie editie te gebeuren”, aldus Kadiks.

