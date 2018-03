Haags Hiphop Centrum: “Er komen mensen binnen als ‘niemand’ die echt als ‘iemand’ de deur uit gaan”

Het Haags Hiphop Centrum aan de Van der Kunstraat is al jaren dé hotspot in Den Haag als het gaat om breakdancen, DJ-en, rappen en graffiti. Vijf dagen per week zijn er lessen en is er ruimte om te oefenen om hiphoptalent te ontwikkelen.

Achter het Haags Hiphop Centrum gaat Stichting Aight schuil. Zakelijk leider Max Mollinger was te gast in het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM. “Wij zetten heel zwaar in op talentontwikkeling. Dat is echt voor iedereen, ongeacht huidskleur, geloofsovertuiging of ras. Er komen mensen binnen als ‘niemand’ die echt als ‘iemand’ de deur uit gaan.” Aight is ook verantwoordelijk voor The Hague Street Art en I Love Hiphop, een meerdaags hiphopfestival in juni met concerten, streetart, films, debatten, comedy en breakdance.

Bij het Haags Hiphop Centrum komen wekelijks honderden jongeren over de vloer. Maar dat gaat niet vanzelf, zegt Mollinger. “Je moet ze soms letterlijk van de straat opvegen. We zitten tussen Laak en de Schilderswijk in. Er zijn daar veel jongeren die zeggen dat ze helemaal niks kunnen en niks leuk vinden. Dat blijkt dan helemaal niet zo te zijn, dat zit alleen maar in hun hoofd.”

De Goede Zaak

Den Haag FM zendt elke vrijdag het radioprogramma De Goede Zaak uit. Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt dan extra veel aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen in Den Haag. Met De Goede Zaak wil Den Haag FM ondernemers een platform bieden en in contact brengen met non-profit organisaties, goede doelen en het maatschappelijk veld.

Luister hier naar de interviews met Max Mollinger op Den Haag FM.