Liever Lokaal: Lunchen bij Dudok met De Hofpas

Tekst: Bert Vink van De Hofpas

Houders van De Hofpas, de leukste voordeelpas van Den Haag, profiteren van honderden aanbiedingen en acties bij aangesloten bedrijven in Den Haag en omstreken. Regelmatig reviewen medewerkers van De Hofpas één van de aanbiedingen. Deze keer: Ontbijt Compleet bij Dudok. Hofpasvoordeel: twee ontbijtjes voor de prijs van één. Een echte aanrader. Vraag de Hofpas gratis aan via dehofpas.nl.

Afgelopen week heb ik heerlijk geluncht bij Dudok op de Hofweg. Wat is deze brasserie toch een heerlijke Haagse plek. Gelegen pal tegenover de ingang van het Binnenhof en menigmaal decor van politieke televisie-uitzendingen, voelt Dudok als het bruisende hart van onze politieke hoofdstad. De Brasserie ademt een lekker moderne, iets intellectuele sfeer, maar is op geen enkele manier pretentieus. Je voelt je er gelijk thuis.

Dudok is voor iedereen

Ik heb samen met mijn zus geluncht en dat is natuurlijk altijd leuk, even bijkletsen over de stand van beider levens. Voor dergelijke gesprekken is Dudok een prima gelegenheid. Door het hoge plafond en de ruimte tussen de tafels, heb je volop privacy. In Dudok voel je je gelijk op je gemak. En dat komt ook door de prettige bediening, persoonlijk, maar niet opdringerig, gewoon helemaal goed.

De bezetting deze middag is prettig. Niet te druk, niet te rustig en lekker gemêleerd. Naast ons bijvoorbeeld geniet een vrouw samen met haar, denk ik, twee jarige zoontje, van een heerlijke hamburger met patat. Ook dat kan gewoon in Dudok. Even verderop aan de karakteristieke leestafel zitten verschillende mensen geconcentreerd te werken achter hun laptop. En daarnaast gewoon veel mensen die lekker aan het kletsen zijn, zakelijk en privé, alles door elkaar.

Tekst loopt door onder de foto.



Een heerlijk ontbijt als lunch

Dudok is natuurlijk bekend om zijn fantastische appeltaart die elke dag vers uit eigen bakkerij wordt aangeleverd. De appeltaart geldt als de beste van de stad. Ik kan het niet beamen. Niet omdat het niet zo is, maar omdat wij uiteraard kozen voor de Hofpas-aanbieding ‘Het Dudok Ontbijt Compleet’. En dat is een échte aanrader. Het ‘ontbijt’ kun je bestellen tussen 9:30 en 17:00. Ik vraag me dus af waarom het een ontbijt heet, want het is eigenlijk alles, maar nu juist geen ontbijt. Maar goed, een aanrader is het wel. Het ‘ontbijt’ bestaat uit een lekkere warme croissant, een versgebakken American Pancake, twee boterhammen, een glas verse jus d’orange, een gepocheerd ei ( van perfecte hardheid), een paar plakken ham (van uitstekende kwaliteit) en paar plakken kaas en avocado. En ik kan je zeggen, het is echt smullen en je kunt je buik er goed rond van eten. Alles is gewoon goed.

Met De Hofpas krijg je twee ontbijtjes voor de prijs van één. Wij bestelden beide nog een lekkere koffie verkeerd en na afloop waren wij verzadigd. Als je dan na een dergelijke toch enigszins copieuze lunch voor twee personen, in ons geval maar slechts € 18,50 hoeft af te rekenen, verlaat je helemaal voldaan de zaak. Deze Hofpas aanbieding bij Dudok is mij zeer goed gevallen en ga hem binnenkort zeker nog een keer herhalen.

Ook profiteren van deze heerlijke aanbieding? Dat kan! De Hofpas is er voor iedereen je kunt hem gratis aanvragen op dehofpas.nl.

Hofpasvoordeel bij Dudok: 2 x Dudok compleet ontbijt voor de prijs van 1.