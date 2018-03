‘Woiski vs. Woiski’ en ‘Buutvrij’ in Kunstlicht op Den Haag FM

Paard en nieuw Onderwijs en Cultuur Complex gaan samenwerken

Poppodium Paard en het nieuwe Onderwijs en Cultuur Complex (foto) op het Spuiplein gaan samenwerken. Het Paard gaat in het nieuwe theater grote popconcerten organiseren. Volgende week donderdag wordt daarvoor een convenant ondertekend.

De Stichting Dans- en Muziekcentrum en het Paard zeggen “een gezamenlijke ambitie” te hebben om “een sterke popprogrammering neer te zetten”. Deze ambitie is vastgelegd in het Samenwerkingsconvenant Popprogrammering Den Haag. De podia zien hun samenwerking als “een essentiële, strategische stap richting het merk van Den Haag Pop Stad”. Op donderdag 15 maart wordt het contract ondertekend, vlak voor aanvang van het Haags Pop Debat in het Paard.

De presentatie van de ondertekening ligt in handen van wethouder Joris Wijsmuller van Cultuur. “Den Haag is de popstad van Nederland. Met het nieuwe OCC krijgt Den Haag straks een prachtig podium voor cultuur voor heel Den haag. Natuurlijk hoort daar dus ook pop bij, pop van het hoogste niveau: dus van het Paard.”