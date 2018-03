Richard de Mos maakt kans op titel Beste Raadslid van Nederland

Richard de Mos maakt kans om het Beste Raadslid van Nederland te worden. Het Haagse raadslid van Groep de Mos behoort tot één van de twaalf kandidaten die nog in de race zitten. De prijs is een initiatief van campagnebureau BKB, de Volkskrant en Omroep WNL en het Periklesinstituut en wordt op de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen op 20 maart in Paradiso in Amsterdam uitgereikt.

De jury koos de twaalf finalisten uit bijna 340 raadsleden, waarbij werd gelet op effectiviteit, communicatieve vaardigheden en integriteit. In het rapport werd Richard omschreven als een raadslid wat zich niet alleen in de raad, maar ook daarbuiten actief bezighoudt met Hagenaren.

“Door een eigen politieke beweging te starten, heeft Richard de Mos een zaadje geplant. Concreet handelen kan hem niet worden ontzegd, niet alleen in de raad, maar ook daarbuiten. Als gangmaker van een politieke beweging durft hij ook naar de achtergrond te treden en zijn mede-partijgenoten aan het werk te laten”, aldus de jury. Belangstellenden kunnen Richard tot 20 maart steunen door op de website hun stem uit te brengen.