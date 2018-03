Volledige line-up vierde editie Hipfest bekend

De volledige line-up voor de vierde editie van het Scheveningse muziekevenement Hipfest is bekend. Op Goede Vrijdag, 30 maart, zijn er van 15.00 tot 02.30 uur tientallen concerten in de Keizerstraat.

De volgende acts treden op: The Mysterons, Mooon, DJ Maurizio Pinna, San Dollar, Baskar, Tamarin Desert, Christof, The Insect Soldiers of the Sky, Ten Years Today, Super Ego, Kitty Kitty Tuna, Port of Call, Muji Roux, King Miles, Kitchenette, Sunday’s The End, Cirrus Minor, Intuition, Vrou.ka, Cookhouse, Nova Child, APA, Joline Gofers, Aina Qvist, Sophie Voogd, Valium, Sugar Skulls en No Justice.

Op HipFest spelen bekende acts, opkomende bands en jonge talenten. Van indierock, alternatieve rock en garagerock tot reggae, Americana, folk en singer/songwriters. Vorig jaar trok Hipfest zo’n 3.500 bezoekers.