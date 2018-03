WINACTIE: Vrijkaarten voor Martijn Fischer in het Paard

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor Martijn Fischer, vrijdag 16 maart in het Paard.

Martijn Fischer kennen we van zijn rol als André Hazes in de hit-musical ‘Hij Gelooft In Mij’. In 2015 speelde hij dezelfde rol in de film ‘Bloed, Zweet & Tranen’, waarmee hij een Gouden Kalf won. Op 16 maart staat Martijn met band in het Paard om de grootste hits van Hazes te vertolken. Met songs als ‘De Vlieger’, ‘Zij Gelooft In Mij’, ‘Een Beetje Verliefd’, ‘Zeg Maar Niets Meer’ en ‘Ik Meen ‘T’ wordt het één groot meezingfestijn! In het voorprogramma staat Laura, een singer-songwriter die popsongs met een hoog meezing-gehalte brengt.

Wil jij gratis naar Martijn Fischer in het Paard vrijdag 16 maart? Den Haag FM geeft een keer twee vrijkaarten weg. Vul snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live met de winnaars van de vrijkaarten.

Kaartje kopen? Klik hier!

Jouw gegevens Naam*

Woonplaats*

Telefoonnummer*

E-mail*

Geboortedatum*

Waarom wil jij op vrijdag 16 maart naar Martijn Fischer in het Paard?

Ja Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen