‘Woiski vs. Woiski’ en ‘Buutvrij’ in Kunstlicht op Den Haag FM

Het radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt komende zondag van 10.00 tot 12.00 uur aandacht aan onder meer de theatervoorstellingen ‘Woiski vs. Woiski’ en ‘Buutvrij’.

‘Woiski versus Woiski’ vertelt over vader en zoon Woiski. Allebei hebben ze Nederland verrijkt met muziek. We praten over de voorstelling en de muziek met de Haagse toetsenist Sophie Anglionin van theatergroep Orkater. Ook is regisseur Jeroen de Graaf te gast. Hij maakte met zes oudere acteurs en vier muzikanten de voorstelling ‘Buutvrij‘ bij Huis van Vervoering, de theaterbroedplaats voor Haagse 55++ van Grey Vibes en het Koorenhuis. De Graaf komt in Kunstlicht vertellen over het werken met uiteenlopende doelgroepen.

Natuurlijk zijn er ook de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag, Door de bril van een ander en de agendatips. Presentatie: Eric Korsten.

Foto: Orkater