North Sea Beach Rugby: “Een van de meest toonaangevende toernooien dit jaar”

Op 26 en 27 mei staat North Sea Beach Rugby 2018 op de agenda, een internationaal sportevenement in het Beach Stadium The Hague op het strand van Scheveningen.

Het toernooi heeft internationale status gekregen met de erkenning van de European Beach Rugby Association. Het is officieel onderdeel van het European Beach Fives Rugby circuit, met de finale in Lignano. “Ik kan wel zeggen dat wij een van de meest toonaangevende toernooien zijn dit jaar, misschien wel de grootste van Europa met 1.200 sporters”, vertelde Mario Lelieveld van Foundation North Sea Beach Rugby in het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM.

North Sea Beach Rugby heeft al een aantal hoofdsponsors – Zandvliet Vleeswaren en Canterbury Kleding – maar is nog op zoek naar anderen die een bijdrage aan het evenement kunnen geven. “We zijn een groot toernooi aan het worden, met een hoop exposure. We doen clinics eromheen. We doen veel op social media. En we zijn bezig om te proberen het Europees Kampioenschap in 2018 binnen te halen.” Zelf zet het toernooi zich in voor tweede goede doelen: Stichting ALS Nederland en KWF Kankerbestrijding.

De Goede Zaak

Den Haag FM zendt elke vrijdag het radioprogramma De Goede Zaak uit. Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt dan extra veel aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen in Den Haag. Met De Goede Zaak wil Den Haag FM ondernemers een platform bieden en in contact brengen met non-profit organisaties, goede doelen en het maatschappelijk veld.

