WINACTIE: Vrijkaarten voor Rilan & The Bombardiers in het Paard

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor Rilan & The Bombardiers, vrijdag 16 maart in het Paard.

Pop, funk, rhythm & blues en een vleugje hiphop. Dat is de muziek wat de Haarlemse band Rilan and The bombardiers maakt. De eclectische muziekstijl van de Haarlemse band heeft hen al heel wat succes opgeleverd. Zo was single ‘Walking On Fire’ te horen in tv-series als Shooter, Shut Eye en Rosewood en speelde de groep op festivals als Noorderslag, Oerol, Life I Live en Mundial. Begin maart verschijnt het debuutalbum van Rilan & The Bombardiers en om dit te vieren speelt de groep door heel het land waaronder in onze stad!

Wil jij gratis naar Rilan & The Bombardiers in het Paard vrijdag 16 maart? Den Haag FM geeft twee keer twee vrijkaarten weg. Vul snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live met de winnaars van de vrijkaarten.

Kaartje kopen? Klik hier!

Jouw gegevens Naam*

Woonplaats*

Telefoonnummer*

E-mail*

Geboortedatum*

Waarom wil jij op vrijdag 16 maart naar Rilan & The Bombardiers in het Paard?

Ja Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen